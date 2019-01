De acuerdo con The New York Post, el suceso ocurrió el pasado 17 de enero en la habitación 1830 del piso 18 del hotel ‘Yotel New York’ (Estados Unidos).

La empleada hizo caso omiso a la nota e ingresó al cuarto. Allí encontró a la pareja con sus cabezas dentro de una gran bolsa de plástico transparente y acostada boca arriba sobre la cama. Se habían encargado de poner una sábana frente de la puerta con el fin de obstruir la vista a los que entraran al cuarto, explica el rotativo estadounidense.

Los cuerpos fueron identificados como David Koenig, de 33 años, y Ellen O’Meara, de 30, ambos músicos de profesión, señala The New York Post.

Dentro de la bolsa estaban dos tubos de plástico conectados a un par de botes rojos de óxido nitroso. Además encontraron debajo de la cama el libre titulado ‘Suicidio e intento de suicidio: métodos y consecuencias’, de Geo Stone, y que estaba marcado en la sección sobre asfixia, según las fuentes consultadas por el mismo medio.

“Sucede todo el tiempo todos los días en las calles, sabes, pero nunca había pasado en el Yotel”, le dijo a New York Post otra mucama del hotel ubicado en Manhattan, a unas pocas cuadras del Times Square.