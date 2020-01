A través de su cuenta de Twitter, Finn Davies denunció que él y su acompañante fueron víctimas de comentarios homofóbicos por parte de la conductora. De acuerdo con Davies, la mujer detuvo el vehículo y les exigió que se dejaran de besar, ya que ella era cristiana.

“Anoche tomé un Uber para irme a mi casa con un chico, y me besé con él en la parte de atrás. Durante el camino, en medio del beso, la conductora nos dijo que nos detuviéramos porque era cristiana. Eso no es aceptable, ¿verdad?”, publicó el joven en la red social.

De igual manera, Davies afirmó en una entrevista para el portal británico PinkNews (especializado en temas homosexuales) que luego del reclamo de la mujer se “sintió avergonzado y culpable de haberla molestado”.

Debido a esto, los dos jóvenes prefirieron bajarse en el primer punto que habían especificado cuando pidieron el servicio y cancelar el resto del recorrido.

Finalmente, PinkNews se puso en contacto con un portavoz de Uber, el cual señaló que “es totalmente inaceptable lo que pasó” y que “la compañía tiene una política de tolerancia cero hacia la discriminación de cualquier tipo”. Además, el vocero aseguró que “están investigando este incidente”.

Acá, el trino de Davies:

Last night, I got an Uber home with a boy and had a smooch in the back, en route. Mid-smooch the @UberUK driver asked us to stop because she was a Christian. That’s not acceptable, right?!

— Finn (@0o_00_o0) January 26, 2020