Vecinos de Valparaíso de Goiás, Brasil, quedaron atónitos al ver que una pareja decidió lanzarse al vacío con su hijo en brazos luego de que su apartamento quedara cubierto por un incendio. Pese a que intentaron persuadirlos, la desesperación los agobió y murieron en el lugar.

De acuerdo con el informativo brasileño G1, el incendio ocurrió durante la mañana del 27 de agosto de 2024. Los equipos de emergencia aseveraron que cerca de las 10:30 a.m. se sintió un temblor en el edificio y los vecinos comenzaron a escuchar gritos.

Al ver que las llamas consumían su apartamento, una pareja decidió saltar desde el séptimo piso por la ventana de su hogar con su bebé.

O incêndio em Valparaíso foi controlado e as equipes estão agora no processo de rescaldo. Bombeiros de Valparaíso, Luziânia e do Distrito Federal estão trabalhando no local. Infelizmente, foram confirmados três óbitos — um casal e uma criança — que se jogaram do apartamento. pic.twitter.com/93LQyMmWvQ

— Rede Luziânia (@redeluziania) August 27, 2024