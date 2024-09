El papa Francisco, que concluyó su gira de 12 días por el sudeste asiático y Oceanía, acusó el viernes a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, de estar “contra la vida”.

(Lea también: Taylor Swift le copió a discurso de Kamala Harris en el debate y dio cachetada a Trump)

El jesuita argentino, de 87 años, regresó el viernes a Roma tras el viaje más largo y más lejano de sus once años y medio de pontificado, durante el cual visitó Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur y despejó dudas sobre su salud. .

En el avión que lo llevó de regreso a Italia, el pontífice respondió a las preguntas de los periodistas sobre temas como la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza o las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre.

Al referirse a los candidatos, el exmandatario Trump y la vicepresidenta Harris, afirmó: “Ambos están en contra de la vida, tanto el que echa a los emigrantes como el que mata a los niños“.

“No soy de Estados Unidos, no voy a votar allí. Pero seamos claros: tanto el no dar a los migrantes la posibilidad de trabajar como el no brindarles acogida es un pecado, es grave“, subrayó el papa, según la transcripción al castellano de sus declaraciones en italiano publicadas por el portal Vatican News.

“En la moral política, por lo general se suele decir que no votar es malo, no es bueno. Hay que votar y hay que elegir el mal menor. ¿Quién es el mal menor? ¿Esa señora o ese señor? No lo sé , que cada uno en conciencia piense y haga esto”, dijo.

El pontífice argentino se pronuncia con frecuencia sobre el tema de los inmigrantes, cuyo rechazo por parte de las sociedades occidentales denuncia. También suele reiterar su oposición al aborto, que compara con un “asesinato”.

¿Cómo fue la última gira del papa Francisc0?

Jorge Bergoglio, que se mueve en silla de ruedas, aterrizó poco antes de las 19H00 locales (17H00 GMT) en el aeropuerto de Fiumicino de la capital italiana.

Su ambicioso periplo de 33.000 km había sembrado dudas sobre su capacidad de resistir a esta odisea a tres meses de cumplir 88 años y poco más de un año después de someterse a una importante operación abdominal.

A lo largo de la gira, se mostró animado y despierto, especialmente en uno de los puntos culminantes del viaje, una misa multitudinaria ante 600.000 fieles en Dili, la capital de Timor Oriental.

Lee También

El 45º viaje internacional del papa confirma la importancia de estos desplazamientos para Francisco, que siempre ha preferido el terreno y el contacto con multitudes.

La gira histórica, pospuesta en 2020 debido a la pandemia, abordó un amplio abanico de temas importantes para el papa: el diálogo con el islam en Indonesia, la lucha contra los abusos infantiles en Timor Oriental, la protección del medio ambiente en Papúa Nueva Guinea o la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes en Singapur.

Desde una mezquita de Yakarta a las atiborradas calles de Dili, el papa de “los confines del mundo” recordó la importancia que otorga a las “periferias” una Iglesia global que desearía más abierta.

¿Cuál será el proximo Viaja del papa Francisco?

Francisco tiene en la agenda otro viaje internacional a partir del 26 de septiembre, con una visita de cuatro días a Luxemburgo y Bélgica, antes de dirigir en octubre la Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre el futuro de la Iglesia católica.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.