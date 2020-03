“Desgraciadamente, un resfriado me obliga a no participar este año” en ese retiro de la Cuaresma, declaró este domingo tras la oración del Ángelus, oficiado en la plaza de San Pedro desde la ventana del palacio apostólico, durante el cual tuvo dos accesos de tos, indicó AFP.

Los ejercicios espirituales de Cuaresma, con miembros de la Curia Romana, comenzaron este domingo y se celebrarán hasta el 6 de marzo.

“Les pido una oración para los ejercicios espirituales de la Curia Romana, que esta tarde comenzarán en Ariccia. Por desgracia el resfriado no me permite participar este año, seguiré desde aquí las meditaciones. Me uno espiritualmente a la Curia y a todas las personas que están viviendo momentos de rezo, haciendo los ejercicios espirituales en casa”, dijo Francisco, citado por EFE.