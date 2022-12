Este jueves, el máximo tribunal peruano ratificó la prisión preventiva de 18 meses para el destituido presidente Pedro Castillo, recluido en una prisión policial tras su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre.

La orden de prisión para Castillo ya había sido dada por un tribunal el 15 de diciembre, pero su defensa pidió que fuera revocada, por considerarla injusta.

“Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Jamás he cometido un delito de rebelión”, dijo Castillo, durante una audiencia virtual el miércoles. “Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”, agregó el exmandatario.