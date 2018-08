El clima extremo podría llegar la siguiente semana, y aunque las temperaturas normalmente deberían estar entre 30 y 40 grados Celsius como máximo, The Guardian dice que para este verano los números podrían llegar hasta los 50°.

El aumento de la temperatura se debe a unas corrientes de aire muy seco y caliente provenientes de África, lo que hace que varias zonas de Europa estén más calientes de lo normal para esta época, según explicó Sophie Yeomans, del citado Servicio Meteorológico británico.

De llegar a los 50°C (temperatura que también podría afectar la parte suroccidental de Francia) se rompería el récord vigente para Europa, que fue registrado hace más de 40 años, exactamente el 10 de julio de 1977 en Atenas, capital de Grecia.

Iberia is not the only place seeing high temperatures, in fact much of Europe will see a rise in temperatures by Friday pic.twitter.com/Uj6yY0Nl6K

— Met Office (@metoffice) 31 de julio de 2018