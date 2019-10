La agencia rusa Sputnik News informa que los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre en la isla de Chiloé, con casi 200.000 habitantes y ubicada al suroccidente de la capital Santiago.

Por lo pronto, expertos del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile descartaron que los incendios en el bosque, que sí existieron en 7 puntos distintos, fueran causados por cuerpos incandescentes caídos del cielo.

Sputnik se refirió al trino del astrónomo Jonathan McDowell, del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica, que también descartó que se tratara de desechos espaciales, o por lo menos hasta tener más evidencia:

No obvious space debris candidates that I can see. But sometimes takes a few days for relevant data to come in

— Jonathan McDowell (@planet4589) September 26, 2019