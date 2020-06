De acuerdo con CNN, que cita un comunicado de la policía de Tacoma, en el estado de Washington, Ellis estaba siendo arrestado por estar “tratando de abrir las puertas de los vehículos ocupados”.

Los policías que capturaron al afroestadounidense dijeron, según ese mismo comunicado, que tuvieron que utilizar la fuerza porque Manuel Ellis fue “combativo” y que llamaron a una ambulancia cuando se percataron de que necesitaba ayuda.

Sin embargo, el ciudadano negro falleció minutos más tarde, en la calle, indica CNN.

En una grabación, y ahora en el video que se viralizó en redes sociales, se escucha que Ellis grita en un momento que lo suelten porque no puede respirar, agrega esa cadena.

“Cuando dijo que no podía respirar, lo pusieron de lado, y él estaba respirando y estaba hablando”, dijo Ed Troyer, portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Pierce, en Tacoma, citado por el medio estadounidense.

Los 4 policías implicados en este caso no han sido acusados por el asesinato, pero sí fueron puestos en licencia administrativa mientras las autoridades correspondientes concluyen la investigación, señala CNN.

“Sabemos que Manuel Ellis fue uno de los muchos hombres negros que murieron mientras estaban bajo custodia policial en Estados Unidos, incluido aquí en el estado de Washington. Los habitantes de Washington merecen toda la seguridad de que las investigaciones y las decisiones de cargos relacionadas con los disparos policiales y la muerte de personas en custodia de la policía se manejan con urgencia, independencia y compromiso con la justicia”, dijo en un comunicado el gobernador de Washington, Jay Inslee.

Trigger Warning: Fatal Police Brutality

Video of Manuel Ellis laying on the ground after being beaten and tased. (2/2)#JusticeForManuelEllis pic.twitter.com/7RIgKQOs9g

— Tacoma Action Collective (@tacoma_action) June 4, 2020