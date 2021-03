‘Excelsior Pass’, que ha superado varios ensayos en las últimas semanas, es una plataforma gratuita y voluntaria desarrollada por el estado junto a la tecnológica IBM, que utiliza “blockchain” para proteger los datos de sus usuarios y que les permite imprimir su identificación o almacenarla en una aplicación celular.

Según informó el gobernador Andrew Cuomo en un comunicado, Nueva York es el primer estado de Estados Unidos que estrena formalmente este tipo de tecnología después de “dos demostraciones piloto con éxito” y una versión beta con “miles de personas” que dieron su opinión sobre la interfaz y los resultados.

Today we launched Excelsior Pass, a free platform for businesses & individuals that can be used to easily access secure proof of a recent negative COVID test or vaccination.

It’s a first of its kind tool to help NY fight COVID while reopening our economy safely.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 26, 2021