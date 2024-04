Este jueves 18 de abril vence el plazo para que Estados Unidos decida si vuelve a imponer las sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Por la violación de los Acuerdos de Barbados, al inhabilitar a la opositora María Corina Machado para que lo enfrentara en las elecciones del 28 de julio, e impedir la inscripción de su sustituta, Corina Yoris, y por la captura ilegal y desaparición de coordinadores de campaña de Machado, entre otras razones, lo más seguro es que el gobierno de Joe Biden restablezca esas sanciones.

A ese tema se refirió Maduro en su programa de televisión ‘Con Maduro más’, en el que él funge de animador, entrevistador, bailarín, corista y estrella. Este lunes, el espacio, que duró tres horas y 45 minutos, cumplió un año al aire, para lo cual la cabeza del régimen invitó a 10 periodistas “grandes ligas”, según Maduro, con el fin de que le hicieran ‘todo’ tipo de preguntas, las que quisieran, pues estaba dispuesto a responderlas y pasar la ‘dura’ prueba. Todas, sin embargo, estuvieron orientadas a que Maduro pudiera destacar lo que considera sus obras de gobierno y a que presentara sus puntos de vista.

De hecho, una de ellas le permitió referirse, en el tono pendenciero que lo ha caracterizado desde que relevó a Hugo Chávez, a las sanciones que le impuso Estados Unidos. “¡Nosotros vamos a seguir adelante! ¡Nosotros no somos colonia gringa, y Venezuela va a seguir su marcha económica, señores gringos! ¡Sépanlo!”, gritó.

Después, acusó a los opositores de haber sido ellos quienes pidieron las sanciones, como si el régimen mismo no hubiera propiciado las condiciones para eso, y las vuelva a reeditar al incumplir los Acuerdos de Barbados, en los que se comprometió a permitir el libre acceso de la oposición a la disputa presidencial que se avecina.

El enredado reto de Nicolás Maduro a Estados Unidos

“Queriéndonos hacer un daño se van a hacer un daño ustedes. Un daño grave”, vociferó Maduro. “Y a Venezuela no la van a poder detener. Que nos hagan un daño, claro que sí”, admitió, y después preguntó: “¿Quién pidió estas sanciones de ahora, estas de que quitaran la licencia 44? ¿Quién la pidió? Leopoldo López, ‘la Sayona’, Julio Borges”.

Con lo de ‘la Sayona’, el régimen se refiere de manera irrespetuosa a María Corina Machado, por ser de tez blanca y cabello negro y lacio, lo mismo que un ánima del folclor venezolano. Ese trato muestra el nivel de vejación a que es sometida la oposición en Venezuela. “Pero yo no hablo con ellos”, continuó Maduro, exultante, para introducir otro insulto contra Machado: “Yo no voy a hablar con ‘la Sayona’. Yo hablo con los dueños del circo, no con los payasos ni las payasas”.

Eso arrancó otra salva de aplausos de un auditorio diseñado para que le celebre a Maduro cada cosa que diga. En medio del ambiente de aprobación y de una exaltación extrema de las pasiones, Maduro no vio inconveniente en arriesgarse con una expresión chapoteada con ‘su’ inglés para mostrarse desafiante con Estados Unidos.

“Y les digo en inglés y después se los traduzco. Doy una respuesta caraqueña en inglés. A ustedes, porque seguimos conversando con ellos. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie”, dijo de manera demagógica, pues segundos antes había asegurado que no iba a hablar “con ‘la Sayona’”, y que solo hablaba “con los dueños del circo, no con los payasos ni las payasas”.

“Les digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje [tragó saliva y con un gesto de circunspección]: Ai yu wam, ai wam”. Apenas comenzó, su propio auditorio que todo le aplaude comenzó a reír en un evidente tono burlesco antes que de aprobación. Maduro siguió: “Ai yu du wam, ai du wam”, para después explicarlo “en caraqueño”: “Si tú quieres, yo quiero; si tu no quieres, yo no quiero”.

La patética escena comenzó su tránsito a la viralidad, no porque semejante afirmación ininteligible pueda significar algo amenazante para Estados Unidos, en donde también deben estar muertos de risa, sino porque quedará en los anales de la pintoresca historia de una región que ha creído superado el surgimiento, de vez en cuando, de déspotas tropicales con un nivel que deja mucho que desear.

