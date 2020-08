El asteroide, que fue descubierto por el Observatorio Palomar de California en 2018, es relativamente pequeño y cuenta con un diámetro de 2,4 metros, indicó la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la Nasa.

La Nasa, igualmente, manifestó que si el asteroide cruza la atmosfera terrestre podría estrellarse sin consecuencias en un punto no especificado el próximo 2 de noviembre, un día antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA), el 2018VP1 es el segundo asteroide con más posibilidades de golpear la Tierra en los próximos 100 años. “Aunque parece muy pequeño, este tipo meteoritos llegan regularmente a la superficie del planeta; todo depende de su composición”, añadió.

Este miércoles, por otro lado, la Nasa informó que el asteroide 2020 QG rozó el planeta el pasado fin de semana. Según la entidad estadounidense, el cuerpo celeste fue detectado seis horas después de su punto más cercano.

La distancia a la que se calcula que pasó fue de 2,950 kilómetros sobre el Océano Índico; una aproximación que resulta todavía más sorprendente teniendo en cuenta que de la Luna está a 384.400 kilómetros.

Asteroid 2018VP1 is very small, approx. 6.5 feet, and poses no threat to Earth! It currently has a 0.41% chance of entering our planet’s atmosphere, but if it did, it would disintegrate due to its extremely small size.

2️⃣ days til #AsteroidDay!

The second most likely asteroid to strike Earth is 2018 VP1. A tiny little thing, it is estimated to be just 2.4 m in diameter and has a (relatively) high chance of striking Earth in November this year of 1 in 193 #SpaceCare💙#PlanetaryDefence🌍 pic.twitter.com/fYI9Dk3mXt

— ESA Operations (@esaoperations) June 28, 2020