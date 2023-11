Nayib Bukele compartió con sus más de 5 millones de seguidores en todo el mundo el nacimiento de su segunda hija Aminah nació a las 4:44 a. m., lo que comúnmente se conoce como una hora triplicada por la coincidencia de los números.

A través de un mensaje en el que involucró a su esposa y su otra hija, el presidente de El Salvador, de 42 años de edad, se mostró feliz y agradecido por la noticia que llega para agrandar su familia.

Acá, el mensaje que publicó el mandatario en sus cuentas de redes sociales:

Gabriela, Layla y yo queremos compartir con ustedes que nuestra hija, Aminah, nació este día a las 4:44 am ❤️

Gabriela, Layla and I want to share with you that our daughter, Aminah, was born today at 4:44 am ❤️

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 8, 2023