Se conoció la sentencia contra Virginia McCullough, una mujer que confesó el día de su captura que había asesinado a sus papás y los había sepultado en la casa que compartían en la ciudad de Chelmsford, en Reino Unido. Vivió con los cadáveres durante 4 años.

De acuerdo con la investigación, los asesinatos de John y Lois McCullough, de 70 y 71 años, tuvieron lugar en algún momento del verano de 2019. Los exámenes post mortem revelaron que McCullough los envenenó a ambos con medicamentos recetados.

British authorities released footage of Virginia McCullough’s arrest, a 36-year-old woman from Essex who killed her parents five years ago. She kept their bodies in the house and lied to family, saying they had moved.

McCulloch admitted to poisoning her father and killing her… pic.twitter.com/AuX9EkSzTu

