Aunque se desconoce el origen del clip, al parecer, fue grabado en una calle de New York. En él se logra ver a un hombre bastante corpulento agrediendo físicamente a un joven quien está tendido en el suelo.

Desde la ventana de un apartamento, el autor del metraje captó el aterrador momento en el que el sujeto de considerable tamaño le pega sin parar a su contrincante. Desde el punto en el que está ubicado el camarógrafo se escuchan los golpes en el rostro y brazos de la víctima.

En medio del desespero, una mujer que presuntamente es la pareja de la persona que está siendo violentada, entra en la pelea al notar que ya no solo se trata de una golpiza, sino de una agresión más grave, así que intenta ayudar a su compañero. Sin embargo, esta no sería la mejor decisión en ese momento, puesto que el victimario no se midió ni tuvo compasión con ella y la alzó por los aires para posteriormente dejarla caer con fuerza sobre su cuello.

Un caso similar se presentó en Medellín en el que un hombre retó a pelear a su amigo y lo asesinó con un arma blanca.

Ignorando lo sucedido, el furibundo responsable siguió golpeando a su rival sin que él pudiera al menos moverse. El video finaliza allí y no se conoce cómo terminó la situación.

Imágenes sensibles