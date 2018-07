Misbel Borjas, una vecina, iba pasando en su carro por el lugar y escuchó a la mujer diciéndole a Rodolfo: “Vuelve a tu país, vuelve a México”. Ella aseguró a KTLA que intentó grabar la agresión, pero en ese instante la mujer, que iba acompañada de su hija de 4 años, le arrojó el ladrillo y trató de golpear su vehículo.

La víctima contó a ese medio que la mujer le pegó repetidamente en la cabeza con el ladrillo y en cierto momento se dirigió a un grupo de 4 hombres que estaba cerca. Ella les dijo que supuestamente él había intentado arrebatarle a su hija, y por esa razón ellos se unieron a la agresión: lo patearon hasta dejarlo cubierto de sangre en el piso.

Según el portal de noticias, Rodríguez manifestó entre lágrimas que no era verdad lo que la agresora decía de él. “En los años que he estado vivo, nunca he ofendido a nadie”, agregó.

Erik Mendoza, nieto de la víctima, indicó a KTLA que su abuelo quedó con fracturas en la mandíbula, en los pómulos y en dos costillas. El anciano, que en septiembre próximo cumplirá 92 años, también resultó con varios hematomas en la cara, la espalda y el abdomen.

“¿Cómo puedes lastimar a un hombre de 92 años? ¿Qué tipo de amenaza te representa para que le hagas esto?”, se preguntó Mendoza, desconcertado por lo ocurrido.

Como Borjas alcanzó a grabar parte de la agresión, incluida la de los hombres, las autoridades ya están investigando el caso para dar con el paradero de todos ellos, informó CNN. Mientras tanto, la familia de Rodríguez empezó a recaudar dinero en GoFundMe para pagar los gastos médicos. El objetivo es de 15.000 dólares (43 millones de pesos).