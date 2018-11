La mujer afirmó que un duende bajaba de un árbol cerca a su casa, y llegaba a su cuarto para hacerle el amor en las noches.

En un principio, María pensó que era su esposo el que la estaba visitando sorpresivamente, pero al preguntarle sí había entrado sin decir palabra, él lo negaba rotundamente.

“En la media noche, sentía que me hacían el amor. Mi esposo duerme en otra cama, y pensé que había sido él. Pero cuando le pregunté me dijo que estaba loca, que él no tenía nada que ver con esas visitas”, reveló la mujer.