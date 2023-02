“Cumpliste tu misión como integrante de la delegación mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía. ¡Gracias por tu heroica labor!”, expresó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México.

El perro, que era parte de del equipo que trabajaba en con los rescatistas en Turquía, falleció durante labores de rescate, anunció la Sedena, que difundió un cartel con una foto de Proteo junto a un crespón negro, en señal de luto.

“Los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos lamentamos profundamente la pérdida de nuestro gran compañero el can Proteo”, se lee en la imagen. Proteo había colaborado en el rescate de dos víctimas.

“Lamento el sensible deceso de Proteo, integrante del equipo de rescate de la Sedena en Turquía. Puso en alto el nombre de México y de nuestro pueblo”, manifestó el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, a través de Twitter.

La Misión Rescate del grupo especializado de búsqueda de México adelanta la búsqueda en los 70 edificios que les fueron comisionados en Turquía. Además, también llegaron binomios caninos de la Cruz Roja, Sedena y Marina que ya se encuentran en Turquía para apoyar en las tareas de rescate.

En realidad, son decenas de países los que han enviado equipos de búsqueda y rescate a Turquía y Siria. Varios de esos equipos están integrados también por perros. Hasta ahora, la muerte de Proteo es la primera de un canino que se reporta.

Esos reportes, sin embargo, no detallan en qué circunstancias específicas murió el heroico animal, que representa una pérdida sensible, no solo para la delegación mexicana, sino para el esfuerzo mundial por rescatar a más víctimas del terremoto.

El lunes 6 de febrero, una serie de devastadores terremotos ocurrieron en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. El saldo parcial, hasta este domingo, dejaba más de 33.000 muertos, 15.500 heridos; además de miles de edificios derruidos en los que se sigue buscando a supervivientes en medio de bajas temperaturas.