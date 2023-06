La estrella de YouTube, MrBeast, sugirió que lo invitaron a dar un paseo en el sumergible OceanGate Titan, pero rechazó la oferta. El creador de contenido compartió en Twitter un mensaje de texto en el que lo invitaban a lo que denomina como “el submarino titánico”.

En el mensaje, no especificaba que era el Titán, que tuvo una fatal tragedia con tripulantes a bordo, y no se ve de quién era el texto. La captura de pantalla parece mostrar una burbuja azul de iMessage, lo que hace que no permite ver quién lo envió. “Además, iré al Titanic en un submarino a fines de este mes. El equipo estaría encantado de tenerte”, dice el mensaje.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA

— MrBeast (@MrBeast) June 25, 2023