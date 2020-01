La reunión extraordinaria se celebrará a partir de las 14H00 (13H00 GMT) con el objetivo de rebajar la tensión tras el asesinato la semana pasada en Irak del general general iraní Qasem Soleimani, víctima de un ataque estadounidense.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró por su parte este lunes que “lamenta profundamente” el anuncio de Irán sobre su decisión de levantar los límites al enriquecimiento de uranio.

“La plena aplicación del acuerdo nuclear por parte de todos es ahora más importante que nunca, para la estabilidad regional y la seguridad mundial”, escribió Borrell en Twitter.

También dijo “trabajar con todos los participantes para ver el camino a seguir”.

Deeply regret Iran’s latest announcement on #JCPOA. As ever we will rely on @iaeaorg verification. Full implementation of #NuclearDeal by all is now more important than ever, for regional stability & global security. I will continue working with all participants on way forward.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2020