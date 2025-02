La comunidad mexicana se encuentra consternada por un trágico suceso ocurrido el 12 de febrero en Tultitlán, México. Cámaras de seguridad captaron el momento en que Lucio, de 18 años, transportó a su recién nacido en una bolsa de plástico y lo abandonó en una calle.

Minutos después, un vecino alertó a las autoridades al escuchar el llanto del bebé, quien fue rápidamente rescatado y trasladado a un hospital.

Afortunadamente, el recién nacido fue atendido en el hospital del ISSSTE, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.

Sin embargo, la indignación creció cuando se viralizaron unos chats de WhatsApp entre Lucio y su pareja, Diana, de 21 años, donde ambos presuntamente planearon el abandono del bebé. Inicialmente se especuló que la madre desconocía los planes de su pareja, pero los mensajes filtrados muestran que la madre podría estar al tanto del abandono del bebé.

En los mensajes, Lucio expresa remordimiento, diciendo: “Nos sentimos mal, sé que está mal esto, pero no había otra forma, o lo teníamos o no lo teníamos”.

La abuela paterna del menor aseguró que siempre le brindará amor y un hogar, y que al bebé nunca le faltará una familia. Por lo pronto Lucio, se encuentra detenido mientras las autoridades continúan con la investigación. La Fiscalía del Estado de México podría emitir una orden de aprehensión contra Diana por su aparente complicidad en el abandono.

Por otra parte, se conoció que los padres de Lucio al reconocer a su hijo por medio de los videos difundidos por los noticieros, intentaron entregar al joven a las autoridades, los padres fueron rechazados en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por falta de competencia.

Posteriormente, acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde Lucio fue procesado por tentativa de infanticidio doloso y omisión de cuidado. La madre de Lucio, Dulha, expresó su indignación por las acciones de su hijo, asegurando que no lo defenderá y que no pagará ninguna fianza. “Si él no aprende de esto, cuando salga será un peor hombre”, declaró en una entrevista con Milenio y N+.