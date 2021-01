En una entrevista para el diario Milenio, el hombre manifestó que el drama para su familia comenzó después de que asistieron en Cuautitlán Izcalli al funeral de un tío lejano, quien también falleció por complicaciones relacionadas con el coronavirus.

“No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. El virus arrasó, acabó con casi todos. Fueron enfermando y muriendo. No sé de dónde me salen las fuerzas para seguir con esto”, afirmó.