El dictador le habló a Iván Duque y le dijo que “basta de extremismos e insensatez” y destacó que pese a que tiene conflicto con varios países europeos, todos ellos mantienes sus funcionarios diplomáticos en su territorio.

Maduro dijo que todos estos temas se pueden revisar a través de los cónsules.

También aseguró que sí dio aviso a Interpol Venezuela sobre la captura de Aída Merlano, sobre quien también mostró imágenes de su detención y traslado.

Justamente, sobre las extradiciones, dijo que en su país hay “más de 30 personas capturadas solicitadas por Interpol Colombia y no sabemos a quién entregárselas porque el Gobierno de Iván Duque no las ha solicitado”.

El dictador señaló que no debería importar la relación que tienen los presidentes, pues Venezuela y Colombia “están obligados a tener relaciones políticas, diplomáticas y cooperación, sobre todo en la seguridad”.

Por otro lado, Maduro considera que “Iván Duque ha demostrado que no es un estadista y no está a la altura de dirigir un Estado”; además, señaló que Guaidó no es presidente de Venezuela y que ni siquiera lo es de la Asamblea Nacional “porque lo sacaron”.

Cabe recordar que las relaciones están rotas desde el pasado 23 de febrero de 2019, por decisión de Maduro cuando el gobierno colombiano y Juan Guaidó intentaron entrar ayuda humanitaria al país petrolero.

