De acuerdo con la cadena Fox, Cárdenas González se enfermó a inicios de noviembre, en los últimos momentos de su embarazo, y luego fue hospitalizada al confirmarse que tenía COVID-19.

Vanessa dio a luz a Heaven (Cielo), como llamó a su tercera hija, el 9 de noviembre y aunque fue dada de alta junto a la recién nacida, a pesar de todavía tener coronavirus, su esposo, Alfonso, decidió separarlas desde el inicio para proteger a la pequeña, explica el mismo medio.

Alfonso González, según Fox, tenía la esperanza de que su esposa iba a mejorar y a superar el COVID-19, sin embargo y desafortunadamente ocurrió todo lo contrario.

Vanessa sufrió un infarto tan solo 2 días después de dar a luz a Heaven. Aunque batalló por más de un mes, la latina murió el pasado 14 de diciembre sin poder abrazar ni una sola vez a su primera hija, pues sus primeros 2 fueron varones, explica la cadena estadounidense.

HEARTBREAKING: Vanessa Cardenas Gonzalez died from COVID-19 complications without ever getting the chance to hold her newborn daughter, Heaven.

"She fought. She fought a good fight," her husband, Alfonso, told FOX Television Stations Wednesday. https://t.co/TRlhknp7aB

— FOX 35 Orlando (@fox35orlando) December 24, 2020