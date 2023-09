El feminicidio de Ana María Serrano Céspedes sigue dejando varias reflexiones en el aire acerca de lo que se debe hacer para evitar que hechos así ocurran. Por eso, la madre de la víctima, María Ximena Céspedes, habló con Noticias Caracol sobre lo sucedido y les envió un mensaje a los padres de Colombia para que cuiden a sus hijas.

La mujer advirtió que se tiene que estar atento a las relaciones sentimentales de sus hijos, conocer bien a la pareja y tomar medidas si se ven hechos sospechosos, no esperar a que ocurra lo peor.

“Que se comuniquen más con sus hijos, que se preocupen mucho de cómo tratan a sus hijos las personas de ese entorno; eso fue lo que nosotros no vimos”, aconsejó la madre.

Respecto a la serenidad que está mostrando ante las cámaras mientras cuenta lo que se conoce sobre la muerte de su hija, ella comentó que su lucha será evitar que casos así ocurran más.

“Estoy buscando mi motivación, estoy buscando el para qué se murió Ana María y no el porqué. Eso hace que me permita estar hablando con todos los papás que están afuera para que esto no vuelva a pasar jamás. ¡El dolor en insoportable!”, sentenció.

Ana María Serrano Céspedes y Allan Gil Romero: ¿cómo era la relación?

María Ximena Céspedes, madre de la víctima, relató cómo se conoció su hija con el presunto asesino, Allan Gil, y contó detalles de la relación que tenían ambos.

“Ellos fueron compañeros del colegio y en noviembre de 2021 se hicieron novios. Era una pareja normal. Empezaron como amigos […]. Iban a fiestas, a reuniones, este niño venía a comer a la casa”, mencionó.

No obstante, todo cambió cuando ambos terminaron la relación, ahí las cosas cambiaron, especialmente la actitud de él.

“Cuando terminaron el niño sí empezó a ser intenso: le mandaba regalos, mensajes, le rogaba que regresaran. Ahí fue cuando nos pudimos alertar, pero si era un niño tan normal uno nunca se imagina que una cosa así puede pasar”, señaló.

“Antes de que rompieran, ella me dijo que no estaba muy contenta. Yo le dije ‘mira, vas a entrar a la universidad, él se va para Alemania a estudiar, así que es un muy buen momento para que cortes’. Todos pensamos que ya se le había pasado [a él] y no había ningún problema”, agregó la mamá.