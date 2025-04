Un impactante caso de maltrato infantil ha conmocionado a Iquique (Chile), lugar en el que la mujer fue sindicada por someter a su hijastro de 13 años a vivir en condiciones inhumanas.

De acuerdo con la información de T13, de Chile, la mujer de 51 años enfrentará cargos por homicidio frustrado reiterado -por acción y omisión- y maltrato habitual en perjuicio del menor, hijo de su excónyuge.

Las agresiones en contra del menor empezaron en noviembre de 2023 y se extendieron hasta el pasado fin de semana. Durante ese tiempo, la acusada propinó golpes al niño utilizando diversos objetos, incluyendo un palo y un martillo.

Entre otros tratos aberrantes, la mujer llegó al extremo de asfixiar al menor con un cordón, privándolo de respiración por varios segundos. La crítica situación fue descubierta gracias a la alerta de vecinos, quienes escucharon los continuos gritos del niño y dieron aviso a los carabineros.

🇨🇱 | Horror en Chile: madrastra esclavizó a un niño de 13 años, lo obligaba a vivir en el patio, lo golpeaban y solo le daban sobras de comida. pic.twitter.com/8KIlL1uTrr — UHN Plus (@UHN_Plus) April 13, 2025

La madrastra aisló completamente al niño de su entorno. En agosto de 2024, lo retiró del colegio y le prohibió todo contacto con su padre y otros niños. La alimentación del niño era a base de sobras, y lo obligaba a dormir en el patio de la vivienda, además de negarle el acceso al baño y hacerlo objeto de agresiones verbales con frases denigrantes como: “Nadie te quiere” y “estás endemoniado”.

El Ministerio Público indicó que la imputada justificaba su trato cruel basándose en un supuesto video en el que el niño aparecería teniendo relaciones en el colegio, un hecho del que no existe ninguna prueba. Esa falsa acusación era utilizada por la mujer para sostener que el menor estaba “endemoniado”.

La denuncia de los vecinos afirmaban que el niño podía pasar días sin recibir alimento y se veía obligado a hacer sus necesidades fisiológicas en botellas o bolsas de basura, al tener prohibida la entrada a la casa, excepto cuando se le ordenaba limpiar y ordenar.

Después de la detención, la mujer quedó en prisión preventiva, y el tribunal estableció un plazo de 90 días para la investigación del caso. La contundencia del relato de la víctima fue crucial para la decisión judicial.

El testimonio videograbado del menor fue presentado durante la audiencia. El juez Vicente Muratori, del Juzgado de Garantía de Iquique, avaló la veracidad del relato del niño.

La fiscal Camila Albarracín expuso parte del testimonio del niño durante la audiencia,.El menor relató: “Yo pasaba frío. A veces me tiraba sin polerón, sin nada. No me dejaba entrar al baño. No me podía bañar”. También añadió: “A veces pasaba meses sin bañarme. En una oportunidad estuve seis días sin comer y tres sin tomar agua”, según la información obtenida por CHV Noticias, de Chile.

También detalló los tipos de agresiones físicas que sufría el niño: “Al principio era con chancletas, pero después fue hasta con palos”. Además, recordó las ofensas verbales: “Me decía que era tonto, inútil, que me odiaba, que nadie me quería y que no tenía mamá”.

Este terrible caso se suma a otro reciente, sobre una niña boliviana de 8 años que fue vendida para servir en un campamento en Rengo, por el cual tres personas han sido arrestadas hasta el momento.

