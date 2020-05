El diario británico, de igual manera, señaló que varios cibernautas afirmaron que el hombre que asistió a la planta de fertilizantes, ubicada en la provincia de Pyongan del Sur, es un señuelo político y no el verdadero Kim Jong-un.

Las diferencias en las características faciales, capilares y dentales, según el impreso inglés, serían las pruebas de que el controvertido líder norcoreano no estuvo presente en el evento, sino un doble.

Jennifer Zeng, activista y defensora de los derechos humanos china, comparó en su cuenta de Twitter las fotografías del dictador en la fábrica de Pyongan con unas imágenes antiguas de este, destacando que la forma de sus orejas y dientes son notoriamente distintas.

Al igual que Zeng, Louise Mensch, exmiembro del parlamento británico, notó las diferencias y publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “No, no lo es. Son totalmente distintos. Estos dos no son el mismo hombre”.

The New York Post, por su parte, recordó que en julio del 2017, durante un ejercicio militar en Pyongyang , el dictador norcoreano fue grabado hablando junto a dos personas, vestidas y peinadas igual a él.

El Daily Mail finalmente indicó que se cree que Kim Jong-un viaja a la mayoría de sus eventos con algunos dobles para evitar posibles atentados. Esta medida la han usado los grandes tiranos, como Adolf Hitler, Joseph Stalin y Saddam Hussein, a través de la historia, concluyó el impreso.

Jong-un reapareció en público después de 20 días de ausencia. De acuerdo con la Agencia Telegráfica Central (KCNA), el dictador participó activamente el primero de mayo en la inauguración de la fábrica de fertilizantes de Pyongan del Sur.

Los rumores sobre la muerte del líder político aumentaron en los últimos días debido a que no fue visto durante casi un mes. Incluso, no estuvo presente en la ceremonia de cumpleaños de su abuelo, padre fundador del régimen norcoreano, que se llevó a cabo el 15 de abril.

