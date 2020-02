Apenas el presidente de la Asamblea Nacional venezolana ingresó a la zona de inmigración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue agredido e insultado por algunos trabajadores de la aerolínea estatal Conviasa (que esta sancionada por Estados Unidos).

Incluso, en varios videos publicados en las redes sociales se puede apreciar como una mujer, simpatizante del régimen de Nicolás Maduro, le tira una bebida encima y le dice: “Eres un desgraciado vende patria”.

A pesar de la agresión en su contra, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por cerca de 50 países alrededor del mundo, reaccionó de buena manera y afirmó que “este el showcito de siempre”.

De acuerdo con el noticiero de NTN24, el Coronel Franco Quintero, director de seguridad del terminal aéreo, fue quien le dio el acceso a esta mujer –la cual también es empleada de Conviasa– hasta donde estaba Juan Guaidó, que supuestamente es un área restringida.

Además, el espacio televisivo afirmó que varios periodistas fueron agredidos por los seguidores del oficialismo, quienes “intentaron sabotear la cobertura del arribo del líder opositor a Venezuela este martes”.

Cabe señalar que actualmente el presidente encargado enfrenta varios procesos judiciales en el país petrolero. No obstante, Estados Unidos, su principal aliado, ha advertido al gobierno de Maduro que cualquier acción contra él tendrá consecuencias.

Acá, los videos de la agresión:

The legitimate Interim President of @jguaido is back in #Venezuela after a successful international trip in which the U.S. and international community made clear they will never accept the illegitimate #MaduroRegime pic.twitter.com/sFZjHTTTxE

— Marco Rubio (@marcorubio) February 11, 2020