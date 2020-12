En una entrevista con Fox News 2, Miguel Avilez, hermano de la víctima, aseguró que los médicos tuvieron que adelantar de emergencia el parto de la mujer debido a que contrajo el coronavirus y presentó algunos inconvenientes.

Avilez, igualmente, aseguró en la cadena de noticias que la familia decidió desconectarla del apoyó respiratorio, ya que su estado de salud empeoró considerablemente. Al final, Beccera murió el pasado 3 de diciembre.

Aunque en un principio no creía en la gravedad de la pandemia del COVID-19, el hombre le hizo un llamado a toda la ciudadanía a que se cuiden y respeten todas las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social y el uso del tapabocas.

Fox News 2, por último, puntualizó que el recién nacido dio negativo para coronavirus en las respectivas pruebas PCR. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con la pandemia, con cerca de 300.000 muertes.

Days after Erika Beccera gave birth to baby Diego, she died from COVID-19. Doctors at Henry Ford Hospital induced labor as the virus took over.​ https://t.co/xG2j5Yhbk3

— FOX 2 Detroit (@FOX2News) December 10, 2020