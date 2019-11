green

“Son las 12:03 de la noche, llevó 40 minutos buscando parqueadero y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor, no llevárselo, que lo necesito mañana a las 6:30 a.m”, decía la curiosa nota, la cual fue compartida por un usuario de Twitter.

El joven, que se llama José María, fue contactado por el programa ‘La Sexta’, donde confesó que tenía muchos dolores estomacales debido a todo lo que había comido esa noche, mientras veía un partido de fútbol con sus amigos.

“Fue un momento crítico para mí, ya que no encontraba un lugar para estacionarme, y dejar el cartel en el carro fue la última opción que tuve. En verdad me iba hacer popó encima de la ropa”, manifestó en el espacio televisivo.

Al final, José María confirmó en la entrevista que no le tocó pagar ninguna multa de tránsito. Adicionalmente, señaló que nunca pensó que su nota en el parabrisas del carro se fuera a volver famosa y que se virilizara tanto en las redes sociales.

