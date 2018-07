A través de un chat, la mujer le comunicó a su supervisora que su hijo, de 18 años, estaba en delicado estado de salud internado en cuidados intensivos y que no podía ir a trabajar porque debía estar pendiente de él.

La respuesta de Dawn, de quien se desconoce el apellido, la ofendió tanto que publicó la historia en su Facebook y la indignación de las personas que la leyeron llevó a que los dueños de la empresa PS Food Mart despidieran a la gerente de su tienda en Albion, Michigan.

Esta es la conversación que sostuvieron:

Crystal: Hola Dawn, soy Crystal. Te aviso que mi hijo aún está con un respirador artificial así que mientras esté mal no voy a poder ir al trabajo. Te dejaré saber cuando esté mejorando y pueda regresar al trabajo sin problemas.

Dawn: Así no es como funcionan las cosas, así que acepto tu renuncia.

Crystal: Ok, entonces, ¿cómo funcionan las cosas cuando mi hijo está conectado a un respirador artificial? Yo nunca dije que estaba renunciando; así que, ¿lo tomo como que me estás despidiendo?.

Dawn: Si no puedes venir al trabajo, es que estás renunciando.

Crystal: No es así. Te estoy avisando que no puedo ir al trabajo porque la vida de mi hijo está en riesgo. Te lo estoy diciendo con tiempo.

Dawn: No voy a discutir contigo aquí, pero he sido más que complaciente durante estos cambios de horarios y más. No hay razón por la que no puedas trabajar y no tolero el drama. Fin de la conversación. Si no estás aquí para trabajar mañana, lo tomaré como una renuncia.

Crystal: Ok. Esto no es una cita al optómetra o al dentista. ¡Estamos hablando de la vida de mi hijo, que tiene un respirador artificial! ¡Voy a ponerme en contacto con el corporativo! ¡Yo nunca renuncié a mi trabajo!.

Dawn: ¿Y no puedes trabajar por qué…? Es demasiado drama.

Crystal: ¿Serías capaz de ir a trabajar si tu hijo tuviera un respirados artificial?.

Dawn: Sí, lo haría. Todavía tengo cuentas por pagar y cosas para mantenerme ocupada. […] Tu hijo está en el mejor lugar donde pueda estar. Yo tengo una tienda que administrar y ese es mi foco.

La conversación se viralizó y los directivos de la empresa informaron que analizaron el incidente y decidieron despedir a la gerente porque reaccionó inapropiadamente:

“Investigamos y hemos descubierto que la situación se manejó de manera inadecuada y sin la compasión que valoramos como empresa. Como resultado, esa gerente ya no trabaja con nosotros. También le reafirmamos a nuestra empleada que podrá tomarse todo el tiempo que necesite en estos momentos difíciles”.