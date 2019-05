El gazapo (en Twitter) se produjo durante una visita de la ‘vice’ colombiana a la Casa Blanca este martes 7 de mayo.

Las dos líderes, como reporta Blu Radio, hablaron a puerta cerrada sobre emprendimiento y empoderamiento de la mujer. Luego, la empresaria y asesora de su padre en la presidencia de EE. UU. trinó, en agradecimiento a Ramírez (versión traducida por Pulzo al español):

Más adelante, volvió a cometer el error de cambiarle el nombre: “Marcia es campeona en la lucha contra la corrupción y en avanzar en la igualdad de género y la seguridad”.

Finalmente, Ivanka Trump borró el trino original y publicó uno nuevo, sin los errores mencionados:

On August 7, 2018, Marta Ramirez became the 1st woman Vice President in the history of Colombia.

Prior, she was her country’s 1st female Minister of Defense.

Marcia is a formidable champion in the fight against corruption & in advancing gender equality & security. pic.twitter.com/qwK15kq1qY

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 7 de mayo de 2019