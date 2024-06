Por lo menos 22 personas murieron y 45 resultaron heridas por un bombardeo que dañó la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza, una instalación rodeada de cientos de desplazados, informó esa organización el viernes por la noche.

Este nuevo episodio de violencia se produce mientras el ejército israelí intensifica sus ataques contra ese asolado territorio palestino, en los que horas antes murieron al menos 30 personas, según fuente médicas, e intercambia nuevos disparos fronterizos con el Hezbolá libanés, movimiento islamista financiado por Irán.

Según el CICR, el bombardeo “provocó una afluencia masiva de víctimas al cercano hospital de campaña de la Cruz Roja”, que “recibió 22 muertos y 45 heridos”, escribió la entidad humanitaria en la red social X.

El Ministerio de Salud de Gaza, territorio administrado por el grupo islamista palestino Hamás, en guerra con Israel, informó de 25 muertos y 50 heridos, y acusó a los israelíes de haber “atacado las tiendas de los civiles desplazados en Al Mawasi”.

Un portavoz del ejército israelí dijo a la AFP que “una investigación inicial sugiere que no hay indicios de que el IDF (ejército israelí) haya llevado a cabo un ataque en la zona humanitaria de Al Mawasi”. “El incidente está siendo investigado”, añadió.

“Disparar tan peligrosamente cerca de estructuras humanitarias, cuya ubicación conocen las partes en conflicto y que están claramente marcadas con el emblema de la Cruz Roja, pone en peligro la vida de los civiles y del personal”, recalcó el CICR.

