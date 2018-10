De ser así, Wilson habría hecho, solo, el trabajo que intentaron concluir equipos de varias naciones, que emplearon ingentes recursos humanos y técnicos de última generación durante varios años sin ningún resultado.

Wilson optó por usar los mapas de Google durante 4 años de constantes investigaciones para encontrar la nave, señaló Daily Star.

Y su método fue muy sencillo: simplemente ingresó a la aplicación y empezó a recorrer coordenada por coordenada hasta que, supuestamente, encontró la aeronave, en la que viajaban 227 pasajeros y 12 tripulantes, en medio de una colina en el sur de Camboya. ¡En tierra! y no en el mar, donde ha sido buscado por mucho tiempo.

El productor señaló que habría encontrado los restos del aparato por medio de las fotografías satelitales que logra captar el sistema de Google Earth.

“El Boeing 777-200 tiene una longitud de 63.7 metros. Midiendo lo que encontré en Google, está en alrededor de 69 metros, pero parece que hay una brecha entre la cola y la parte trasera del avión. Es solo un poco más grande, pero hay una brecha que probablemente explicaría eso”, dijo Wilson en una entrevista al medio citado.

A pesar de que el gobierno de Malasia había publicado un informe en el que se concluye que fue imposible saber qué pasó exactamente con el avión MH370, para Wilson, el desenlace de la aeronave parecía estar más cerca de lo que todos creen.

Si las afirmaciones de Wilson no encuentran asidero en la realidad, no solo habrá removido el dolor de decenas de familias que perdieron a sus seres queridos en el fatídico vuelo, y que aún sufren por no haber podido hacer el duelo completo, sino que también tirará al fondo del mar su prestigio y credibilidad, que quedarán tan perdidos como, hasta hoy, el avión de Malaysia Airlines.