Razek, de acuerdo con el rotativo estadounidense, fue una de las cabezas de la compañía L Brands, compañía matriz de Victoria’s Secret, debido a su gran amistad con Leslie Wexner, el multimillonario fundador y director ejecutivo de L Brands.

“Razek era percibido como el representante de Wexner, dejando a muchos empleados con la impresión de que era invencible”, señala ese medio, el cual asegura también que el multimillonarios Wexner también fue escuchado degradando mujeres.

Casey Crowe Taylor, ex empleada de relaciones públicas de Victoria’s Secret y una de las 30 fuentes del New York Times para esta investigación, que dijo haber sido testigo de la conducta de Razek, donde el abuso, acoso y misoginia se aceptó como normal: “Fue casi como un lavado de cerebro y cualquiera que intentara hacer algo al respecto fue ignorado y castigado”, explicó.

Ed Razek, desde que llegó a esa compañía, era uno de los encargados de escoger a las modelos y su “mayor legado” fue crear y ejecutar el ya icónico desfile de las ‘angelitas’ de Victoria’s Secret, señala ese diario.

Razek les recordaba a los modelos que sus carreras estaban en sus manos, dijeron a The New York Times modelos y empleados actuales y anteriores que escucharon esos comentarios.

Muchas veces, el directivo pedía a las modelos su número de teléfono mientras estaban en ropa interior. Además, intentó besar a algunos, pidió que se sentaran en su regazo y hasta tocó la entrepierna de una de ellas en el desfile de 2018.

Uno de los casos que más detalla el Times es el de Andi Muise, a la cual Razek invitó a cenar de manera romántica en varias oportunidades y que ella aceptó por temor a que la dejaran de llamar.

En 2007, cuando la recogió para su primera cena, la intentó besar en más de una oportunidad, a pesar de que ella se negó. Razek, ahora de 71 años, se obsesionó con Muise y durante meses le envió correos para que se fueran juntos a su casa en las Islas Turcas y Caicos o para que lo ayudara a comprar una casa que compartirían en República Dominicana, indica el Times.

La modelo, en esa época de 19 años, respondió de manera cortés cada uno de esos correos electrónicos para proteger su carrera. Sin embargo, cuando no aceptó una siguiente salida a cenar, no fue contratada para el desfile de moda de Victoria’s Secret del 2008, señala el rotativo neoyorquino.

Otro de los casos de acoso expuestos por el Times fue cuando le dijo en 2018 a la súpermodelo Bella Hadid que se olvidara de las bragas en pleno desfile.

La estrecha relación de Jeffrey Epstein con Leslie Wexner también puso en evidencia a Victoria’s Secret. A pesar de que el dueño de esta marca se enteró de que Epstein, que se suicidó en la cárcel luego de ser arrestado por tráfico sexual de menores, se aprovechaba de su relación para aproximarse a hermosas modelos y prometerles contratos con Victoria’s Secret, Wexner nunca hizo ni dijo nada.

The New York Times preguntó a Ed Razek sobre todas estas acusaciones y por correo respondió: “Son categóricamente falsas, mal interpretadas o sacadas de contexto. He tenido la suerte de trabajar con innumerables modelos de talla mundial y profesionales talentosas, y me enorgullece el respeto mutuo que nos tenemos el uno al otro”, se defendió.