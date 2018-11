El cuerpo de bomberos explicó que todavía no tienen indicios de las posibles causas de la conflagración, pero sí pudo confirmar que no fue en la embajada del país arabe, sino en un restaurante de la calle Curzon, de acuerdo con el diario The Telegraph.

El incendio fue controlado velozmente y los oficiales de la Brigada de Fuego de Londres se mantendrán en el lugar para amortiguar “los puntos calientes restantes”, informó la organización en su cuenta de Twitter.

The fire at a restaurant in #Mayfair is now under control. Crews will remain at the scene damping down the remaining hot spots https://t.co/ilWFtjYjyM © @JeroenKuipers1 pic.twitter.com/z5nrA2WGLC — London Fire Brigade (@LondonFire) 2 de noviembre de 2018

Varios videos publicados en redes sociales evidenciaron el rápido accionar de los bomberos y por ahora no se registran heridos o muertos.

Fire raging in building next door to #Saudi embassy in London pic.twitter.com/S6Lv87Sf86 — Jo Lley (@jolley198) 2 de noviembre de 2018