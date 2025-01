Por: RFI

En Argentina, la motosierra de Javier Milei atenta contra el sistema sanitario público. A principios de esta semana, el Ministerio de Salud anunció 1.400 despidos. Este 20 de enero, el personal del hospital psiquiátrico Laura-Bonaparte de Buenos Aires se movilizó para protestar contra el desmantelamiento del establecimiento.

Daniela, psicóloga; Karen, auxiliar de farmacia; Lia, médica generalista. En la fachada del hospital Laura-Bonaparte de Buenos Aires figuran los nombres de los cerca de 200 empleados despedidos esta semana, un tercio de la plantilla total del hospital.

En este momento, el hospital ya no puede funcionar, advierte Marcelo Olmedo, psicólogo de urgencias. “Cada vez recibimos más solicitudes, y cada vez más pacientes que no son necesariamente de los más desfavorecidos, pero que ya no pueden pagar su seguro médico porque tienen que priorizar el alquiler o la comida”, explica.

La sanidad pública en peligro

En 2024, casi 100.000 personas recibieron atención en el hospital Bonaparte. Pero más allá del propio hospital, los 1.400 despidos anunciados por el Ministerio de Salud a principios de semana ponen en riesgo todo el sistema sanitario público y gratuito, según Franco, psicólogo: “La prioridad del Gobierno es satisfacer intereses que poco tienen que ver con los de las personas más vulnerables de nuestro país”, lamenta.

A principios de diciembre, el portavoz del Gobierno de Javier Milei anunció un proyecto de ley para suprimir la asistencia sanitaria gratuita a los extranjeros no residentes en los hospitales públicos argentinos.

