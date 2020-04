Las amenazas de despidos y represalias pesan no solo sobre enfermeras sino también médicos, denuncia el medio económico Bloomberg.

El medio narra que un profesional de la salud fue despedido de una clínica en el estado de Washington el pasado viernes por dar declaraciones a la prensa, y haber mencionado la escasez de elementos de protección, sin autorización de las directivas.

Dicha vocera agregó que típicamente, cuando se trata de la salud y la privacidad de un paciente, es normal que los hospitales se pronuncien únicamente a través de voceros autorizados, pero en el caso de esta pandemia es diferente, pues “la opinión pública tiene derecho a saber qué sucede en las sedes donde se atienden a pacientes por COVID-19”, explicó la mujer.

Además del conocimiento de la opinión pública, hablar abiertamente sobre dichas carencias en determinado momento alerta a otros hospitales y a los gobiernos a prepararse mejor, en caso de que los casos de contagios y enfermedad sigan aumentando, sostiene la directiva.

Sobre lo anterior, Bloomberg trae a colación el caso del médico chino que primero alertó sobre el coronavirus, que fue castigado y obligado por su empleador a retractarse. Días después, ese galeno murió luego de contagiarse por el virus, señala el medio.

Tener la libertad de decir qué hace falta por parte del personal médico es importante y necesario, como lo expresa Glenn Cohen, director de bioética de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, citado por Bloomberg:

El artículo destaca casos en los que, ante la escasez de elementos, ciertos profesionales han optado por reutilizar dichos elementos, como lo refleja este profesional en su cuenta de Twitter:

After examining a hypoxic woman in her 50s with no medical problems who likely has COVID, I had to clean my single-use face shield that I’ve worn the past three days with disinfectant used to clean hospital beds since we ran out of sanitizing wipes #GetMePPE pic.twitter.com/85xQcmc1dN

— Ayrenne Adams, MD MPH (@AyrenneAdamsMD) March 28, 2020