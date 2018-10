La multitud salió desde una central de autobuses de la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante del país centroamericano, huyendo de la violencia, la pobreza y la falta de empleo, relata el diario Criterio.

Bartolo Fuentes, uno de los portavoces del grupo, informó que personas de varias regiones del país comenzaron a llegar el viernes a San Pedro Sula para emprender la caravana, cuyos miembros esperan ir recibiendo ayuda de sus compatriotas a lo largo del recorrido.

Algunos de los inmigrantes no descartan seguir en ruta hasta Canadá en caso de que no puedan quedarse en Estados Unidos, aunque hasta ahora no se sabe si lograrán cruzar a Guatemala por los controles migratorios de Honduras y el vecino país.

Según Fuentes, la idea inicial era que el grupo fuera de unas 160 personas, pero a raíz de la difusión en redes sociales y otros medios, de diversas ciudades comenzaron a salir inmigrantes interesados en sumarse a la caravana.