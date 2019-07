La mujer trató de defenderse de su hijo (que había sido encarcelado por matar a un hombre a puños), pero él la golpeó y siguió abusando sexualmente de ella, informó Daily Mail citando medios locales.

La madre manifestó que si bien gritó para pedir ayuda, nadie la escuchó, así que, después de lo ocurrido, denunció a Vitaliy ante las autoridades, indicó el diario británico.

“Temía por mi vida y decidí no guardar silencio. No quiero que me violen regularmente en mi propia casa. Ya no puedo tratarlo como a mi hijo”, dijo la víctima, según el mismo rotativo.

Aunque el hombre huyó y se escondió en el campo después de violar a la mujer, la policía lo encontró y lo capturó. Él “fue acusado de violación y puesto en custodia. Ahora se enfrenta a hasta cinco años de prisión si es declarado culpable. La investigación está en curso”, señaló Yury Sulaev, vocero de la policía, de acuerdo con Daily Mail.

Tras conocer el escabroso hecho, habitantes de Abramivka (donde apenas hay 240 personas), manifestaron sentirse horrorizados, concluyó el medio.