Una verdadera tragedia reportaron medios internacionales este jueves 9 de marzo, al informar que un hombre armado entró a una iglesia en Hamburgo, Alemania, a disparar.

La primeras versiones de las autoridades indican que los hechos ocurrieron en el barrio Groß Borstel y al menos hay 6 personas muertas, así como otro gran número de heridos.

Hasta el momento, según replicó Infobae, el lugar en donde ocurrió el asesinato múltiple es un centro religioso al que asisten testigos de Jehová.

Por ahora, no hay más detalles sobre la escena, por lo que se espera que en los próximos minutos las autoridades den con el paradero del autor o autores del crimen y, de paso, establezcan el número de víctimas que dejó el ataque.

Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. #schießerei #h0903

— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023