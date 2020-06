green

La grabación, difundida también por varios medios estadounidenses, muestra al hombre con una pistola saliendo del vehículo, cerca de una comisaría, segundos después de que quiso arremeter contra los protestantes.

Una multitud que se percató de sus malas intenciones lo rodea e intenta bajarlo del carro. Por ello, decidió sacar su pistola y disparar.

A man drove his car into a crowd of protesters in Seattle, then shot and wounded a demonstrator who confronted him as he came to a stop. More here: https://t.co/P5A9Nn79FL Follow our live updates here: https://t.co/ZPtAQxu8Zg pic.twitter.com/ljl1f3Xekr — Reuters (@Reuters) June 8, 2020

Luego, sale del carro negro y escapa del lugar, mezclándose entre las personas, mientras sostiene el arma en su mano, para que nadie se le acerque.

Un joven de unos 20 años resultó herido y fue transportado al hospital, donde se mantiene estable, explicaron en Twitter los portavoces de los bomberos.

Fox, por su parte, detalló que la víctima recibió el disparo en el brazo.

La manifestación formaba parte de las protestas que se extienden por todo Estados Unidos tras la muerte el 25 de mayo de George Floyd, un hombre negro que murió asfixiado al ser inmovilizado en el suelo por el policía que acababa de arrestarlo.

Las marchas en solidaridad con la víctima se han convertido en un movimiento de protesta mucho más amplio que exige una reforma de la policía y una mayor justicia social.

Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye — SeanNyberg (@SeanNyberg) June 8, 2020