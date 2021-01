La piedra es una combinación de ágata y cuarzo, que es el que le da la coloración azul que lo hace tan semejante al personaje, de acuerdo con el Daily Mail.

El hallazgo se produjo en la zona de Soledade del estado del Río Grande do Sul, detalló el medio.

El geólogo que hizo el descubrimiento, Mike Bowers, dio a entender que este tipo de rocas suelen tener esas formas, pero ninguna se había visto con tal semejanza.

Citado por el Mail, el experto dijo haber recibido ofertas de al menos cinco compradores por hasta 10.000 dólares (alrededor de 36 millones de pesos colombianos).

Así luce la divertida roca, según un video publicado por el geólogo:

Hasta la cuenta oficial del personaje reaccionó al tema: “Mi no ser geólogo, pero mi pensar que esa piedra se parece mucho a mí”.

Me no geologist, but me think dat rock look a lot like me… https://t.co/444KeOrAbi

— Cookie Monster (@MeCookieMonster) January 25, 2021