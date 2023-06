Este mismo domingo 18, en México, festejamos el día del padre y aunque cae en un día que para muchos ya es de descanso, se cree que habrá puente y que a lo mejor se recorre, pero la realidad es que no, el día del padre no es considerado como un día feriado oficial en México, lo cierto es que hay algún estado en el que los estudiantes, sí que adelantan el fin de semana.

Como te lo dijimos, en junio no hay días feriados oficiales contemplados, pero la SEP específicamente en el estado de Jalisco, ha avisado que mañana, viernes 16 de junio, no habrá clases para el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

Esta medida es exclusiva del estado de Jalisco y el motivo de la suspensión de clases, es debido a la celebración por los 200 años como estado libre y soberano, esto significa que los alumnos de la entidad no tienen clases desde mañana viernes y hasta el lunes regresan a su ciclo escolar habitualmente.

¿Cuándo es el próximo puente?

El próximo puente contemplado de manera oficial es el sábado 16 de septiembre, fecha en la que conmemoramos la independencia de México y posiblemente se recorra el día en viernes o en lunes, aunque de esto, no hay información al respecto.

Así que no, no solo no hay mega puente, no hay ni siquiera puente, de hecho, los estudiantes de la gran mayoría del país tienen planes extraescolares, la SEP en su intento de llevar a cabo la campaña ‘si te drogas, te dañas’, invita a todos los chicos y chicas que estudian en nivel básico, que vayan el sábado 17 a sus respectivas escuelas para poder cumplir con las actividades y obtener información sobre adicciones y el consumo de narcóticos.

Lo que si sabemos es que hay algunos estados de la república en donde es oficial el adelanto de las vacaciones y también la modificación en el horario de clases, esto como medida para cuidar la salud de los estudiantes, sin embargo, tampoco aplica para toda la república.