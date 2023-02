La representante de la diplomacia alemana recientemente estuvo reunida con Gustavo Petro; sin embargo, de su diálogo poco se supo. Fue por ello que en entrevista con Noticias Caracol, la mujer dio a conocer la postura de su país frente a diversos aspectos que tienen que ver con Colombia.

Entre sus conceptos estuvo el apoyo de Alemania al proceso de paz con el Eln con un fondo para apoyar el conflicto armado con esta y más bandas armadas, así como el aporte de 24 millones de euros para la lucha contra el cambio climático y el respaldo de proyectos de energía renovable.

Sin embargo, la embajadora marcó distancia y rechazó la postura de Petro frente a la invasión de Rusia a Ucrania, que ya completa un año.

El mandatario dijo en su campaña presidencial que no le importaba lo que estaba sucediendo en esa región del mundo con la frase: “Qué Ucrania ni qué ocho cuartos”.

Y ahora, ya en el poder, se negó a ceder armas viejas para las fuerzas que contienen la invasión, acto que fue aplaudido por Rusia.

Marian Schuegraf empezó diciendo que no hay que mirar hacia otro lado cuando a diario caen inocentes.

“La invasión rusa es una violación del derecho internacional humanitario porque cada día mueren hombres, mujeres y tantos niños que no tienen que ver con esa guerra, son civiles. Y creo que no se puede ser indiferente ante esta barbarie de los rusos”, apuntó inicialmente

Y recalcó que Petro no tiene que hacer como si nada estuviera pasando ante un ataque que ha conmovido al mundo.

“No se puede quedar neutral, no es posible, no se puede quedar indiferente ante el sufrimiento; el derecho internacional no preveé una neutralidad”, finalizó.