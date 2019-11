De acuerdo con las autoridades, el principal sospechoso es un joven asiático, de aproximadamente 15 años de edad, el cual estaba, al parecer, vestido totalmente de negro, aseguró la cadena ‘Voz de América’.

Por otro lado, Eric Ortiz, funcionario del condado de Los Ángeles, manifestó que hasta el momento hay por lo menos cino personas heridas, informó ‘CNN’. Sin embargo, no se ha podido certificar si el número de víctimas es mayor, agregó el informativo.

Adicionalmente, el hospital Henry Mayo confirmó que ya recibió a dos de las víctimas y aseguró que están esperando a los otros tres afectados. “Hemos recibido 2 pacientes en estado crítico, 3 en ruta. Proporcionaremos actualizaciones a medida que estén disponibles”, compartió en su cuenta oficial de Twitter el centro de salud.

#SaugusHighShooting: We have received 2 patients in critical condition, 3 en route. We will provide updates as they become available.

