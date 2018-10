Jair Bolsonaro durante su vida política ha sido noticia por frases que atacan a las minorías, a las mujeres, los homosexuales, entre otros. Por eso, el diario El País realizó un video recolectando sus opiniones más polémicas.

“Prefiero que mi hijo muera en un accidente a que ande con un bigotón por ahí”. Estas son algunas de las frases más polémicas del ultraderechista Jair Bolsonaro, el candidato presidencial brasileño pic.twitter.com/ShvJQU2g1V — EL PAÍS América (@elpais_america) 6 de octubre de 2018

El ultraderechista superó este domingo a todos sus rivales en la primera vuelta, obteniendo casi 48 millones de votos, lo que equivale al 46,3%, por lo cual deberá ir a segunda contra su contendor de izquierda, Fernando Haddad.

Estas son las frases más polémicas de Bolsonaro:

– “Tranquila María del Rosario (diputada). Hace unos días me dijo violador y yo le dije que no lo haría, porque no lo merece”

– “Al hijo que empieza a ver así, un poco gay, hay que darle una buena tunda para que cambie su comportamiento, ¿no? Algunas personas que conozco me han dicho: qué bueno que me pegaron de niño, mi papá me enseñó a ser hombre”.

– “No podría amar un hijo homosexual, no voy a ser hipócrita. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente, a verlo con un ‘bigotón’ por ahí. Para mí, estaría muerto de cualquier forma”.

– “Yo no le daría empleo a las mujeres con el mismo salario”.

– “Las minorías deben doblegarse a las mayorías. Las minorías se adecúan o simplemente desaparecen”.

– “Estoy a favor de la tortura, eso ya lo sabes”.