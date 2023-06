Recientemente, se ha viralizado un video que muestra al cantautor cubano Francisco Céspedes despreciando el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en dicho material incluso le llega a desear la muerte.

La razón del enojo del cantante es que el presidente ha invitado a su igual en Cuba, Miguel Díaz-Canel para los tradicionales festejos de las fiestas patrias, esto en el no tan lejano 2021, este hecho molestó a Francisco, quien en entrevista luego de un concierto en Hermosillo, Sonora, mencionó que por ese tipo de acciones le caía mal el presidente.

Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los… No sé, o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera, menciona Céspedes en la entrevista.