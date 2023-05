Para todos aquellos adultos mayores y personas de la tercera edad, uno de los apoyos más populares y útiles del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido la pensión del Bienestar, un beneficio económico que se da cada dos meses.

Ya sabemos qué personas son las que recibirán el apoyo en esta semana que va del 15 de mayo y hasta el 21, pago que consiste en un depósito de 4 mil 800 pesos mexicanos.

Lunes 15 de mayo: inscritos que su primer apellido empiece con R.

Martes 16 de mayo: inscritos que su primer apellido empiece con S, T y U.

Miércoles 17 de mayo: inscritos que su primer apellido empiece con V, W, X, Y o Z.

Nueva tarjeta del Bienestar

Dicho lo anterior te recordamos que este mismo mes hasta el 31, ya deberás haber hecho el cambio a la tarjeta del Banco del Bienestar, que es en donde se van a estar haciendo los depósitos a partir de ahora.

En caso de ser muy reciente el cambio y viendo que tal vez no te haya llegado el depósito a algún familiar o conocido, se deberá revisar si el dinero no fue depositado en cuenta anterior en la que normalmente se recibía la pensión, de no ser el caso, deberás llamar a la Línea del Bienestar (800 63 94 264) y consultar la situación de este pago.

Esta nueva tarjeta sirve perfectamente para pagar en distintos comercios por lo que no es necesario que los beneficiados retiren todo su dinero a menos claro, que así lo requieran.