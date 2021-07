La primera dama de Haití, que sobrevivió al ataque en el que asesinaron a su esposo —Jovenel Moïse—, se mostró por primera vez desde que sucedió el magnicidio, el pasado 7 de julio, en Puerto Príncipe, capital del país.

Se había especulado que el estado de salud de Martine Moïse era grave, pero luego se difundió un audio con el que demostró que sobrevivió. En esa misma grabación ella mencionó que una de las posibles causas del ataque era evitar que el presidente haitiano hiciera un referendo para transformar la constitución política.

Ahora, la viuda utiliza sus redes sociales para publicar una foto con un mensaje de agradecimiento a los “ángeles” que la ayudaron, sin mencionar o desmentir que fueran colombianos.

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP

— Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021